Госстандарт: с единым рынком электроэнергии тарифы снизятся на 25%

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Создание единого рынка электроэнергии Беларуси и России позволит снизить тарифы для реального сектора экономики республики на четверть, заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Михаил Малашенко.



© Sputnik/ Виталий Аньков Минэнерго рассказало о себестоимости тепла и электричества

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге 3 апреля президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили свое стремление создать к июлю 2019 года единый рынок электроэнергии . До 1 января 2018 Минск и Москва должны разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа. В случае, если другие страны ЕАЭС воздержатся от единого рынка электроэнергии и газа, Беларусь и РФ будут создавать их на двоих.

"Не надо забывать, что тарифы оптового рынка электроэнергии в разы меньше, чем на розничном. Соответственно, крупные предприятия — главные игроки на этом рынке, от которых во многом зависит ВВП нашей страны, — смогут находиться в более выгодном положении", — заявил Малашенко в интервью газете "Республика".

Он заметил, что считает прогноз тарифов неблагодарным делом. "Но, по предварительным расчетам Минэнергетики, ГПО "Белэнерго", для реального сектора экономики тариф для конечного потребителя будет на уровне 7,9 цента. Сейчас он составляет 11,3 цента. Разница ощутимая — около 25%. И энергоемкие предприятия обязательно почувствуют снижение тяжести этого бремени", — сказал Малашенко.



© Pixabay В Минэнерго назвали тарифы на электроэнергию после запуска БелАЭС

Зампред Госстандарта напомнил, что стратегия развития белорусской энергосистемы предусматривает: население будет возмещать 100% себестоимости электроэнергии, которая сейчас оплачивается на уровне порядка 80%. "Но это не сильно повлияет на карман потребителя", — констатировал он.

Говоря о перспективах развития общего рынка электроэнергии, Малашенко заметил, что на первых порах предприятия самостоятельно не смогут быть его игроками.

"Это вряд ли. Купить там электроэнергию в общем понимании будет невозможно хотя бы потому, что ее в ведро не положишь и не принесешь. Без участия системного оператора, электросетевой компании и всех других участников рынка это будет невозможно", — пояснил он.

В то же время Малашенко отметил, что на первых порах игроками на оптовом рынке станут только крупные потребители.

"А потом, когда машина заработает, притрутся все болтики и гайки, пойдет цепная реакция, на рынок смогут выходить другие, более мелкие игроки", — сказал он.