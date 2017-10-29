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Евро и доллар подешевели на торгах в понедельник

30.10.2017 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, свидетельствуют данные Нацбанка.

Национальный банк Беларуси опубликовал официальные курсы валют на 31 октября по итогам понедельничных торгов:

  • Доллар США — 1,9722
  • Евро — 2,2918
  • 100 российских рублей — 3,4079

Таким образом, по итогам торгов на БВФБ 30 октября доллар и евро подешевели к белорусскому рублю, однако незначительно — на 0,06% и 0,07% соответственно.

Российский рубль — наоборот, подорожал на 0,33%. Теперь 100RUB в обменниках стоят дороже на копейку.

Укрепился в начале недели российский рубль и в России. Рубль дорожает к доллару и евро на фоне поднятия цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость иностранных валют по итогам биржевых торгов изменилась в понедельник незначительно.

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