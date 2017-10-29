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Евро и доллар подешевели на торгах в понедельник
30.10.2017 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, свидетельствуют данные Нацбанка.
Национальный банк Беларуси опубликовал официальные курсы валют на 31 октября по итогам понедельничных торгов:
Таким образом, по итогам торгов на БВФБ 30 октября доллар и евро подешевели к белорусскому рублю, однако незначительно — на 0,06% и 0,07% соответственно.
Российский рубль — наоборот, подорожал на 0,33%. Теперь 100RUB в обменниках стоят дороже на копейку.
Укрепился в начале недели российский рубль и в России. Рубль дорожает к доллару и евро на фоне поднятия цен на нефть.
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Стоимость иностранных валют по итогам биржевых торгов изменилась в понедельник незначительно.
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