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Кредитные истории снова можно посмотреть онлайн
30.10.2017 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Физические лица снова могут узнавать свои кредитные истории на сайте
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Национальный банк на прошлой неделе разрешил белорусам узнавать свои кредитные истории онлайн при помощи портала Кредитного регистра. Однако в первый же день сервис вышел из строя — сначала из-за проблем с количеством желающих узнать свои кредитные истории, затем — из-за технических неполадок.
В понедельник 30 октября белорусы вновь получили возможность узнавать свои кредитные истории на сайте. Напомним, один раз в год получить отчет по своей истории можно бесплатно, а в последующие разы придется платить.
Впрочем, судя по ряду сообщений от пользователей, портал Кредитного регистра работает некорректно и сегодня.
Доступ к данным могут получить пользователи, подключенные через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Для этого необходимо провести процедуру регистрации на портале, использовать идентификационный номер паспорта и ФИО.
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После технических трудностей почти неделю портал не предоставлял данных пользователям.
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