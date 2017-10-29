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Кредитные истории снова можно посмотреть онлайн

30.10.2017 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Физические лица снова могут узнавать свои кредитные истории на сайте Кредитного регистра Нацбанка Беларуси.

Кредитные истории снова можно посмотреть онлайн
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн

Национальный банк на прошлой неделе разрешил белорусам узнавать свои кредитные истории онлайн при помощи портала Кредитного регистра. Однако в первый же день сервис вышел из строя — сначала из-за проблем с количеством желающих узнать свои кредитные истории, затем — из-за технических неполадок.

В понедельник 30 октября белорусы вновь получили возможность узнавать свои кредитные истории на сайте. Напомним, один раз в год получить отчет по своей истории можно бесплатно, а в последующие разы придется платить.

Впрочем, судя по ряду сообщений от пользователей, портал Кредитного регистра работает некорректно и сегодня.

Доступ к данным могут получить пользователи, подключенные через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Для этого необходимо провести процедуру регистрации на портале, использовать идентификационный номер паспорта и ФИО.

Как узнать кредитную историю онлайн — справка Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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После технических трудностей почти неделю портал не предоставлял данных пользователям.

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