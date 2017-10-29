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Проезд на общественном транспорте Минска подорожает
30.10.2017 18:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Минские власти приняли решение поднять стоимость проезда в городском общественном транспорте с 1 ноября текущего года.
© Sputnik / Виктор Толочко
Уже со среды стоимость одной поездки в трамваях, автобусах и троллейбусах составит 60 копеек. При покупке талончика у водителя – 65 копеек.
Стоимость проезда в метро также поднимется на 0,05 рубля и составит 65 копеек. Соответственно вырастут в стоимости и проездные билеты – как на количество дней, так и на определенное число поездок. В среднем проездные станут дороже на 12%.
Последний раз стоимость проезда в столичном общественном транспорте поднимали в декабре 2016 года. Впрочем, до сих пор цена талончика и жетона в метро не покрывает расходов на оказание услуг.
В середине октября в областях Беларуси уже было принято решение о повышении стоимости проезда в транспорте. Талоны на автобусы в регионах стоят дешевле, чем в столице.
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Уже со среды стоимость талончика составит в наземном транспорте 60 копеек, в метро – 65 копеек.
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