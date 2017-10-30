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Партию подозрительной говядины вернули из России в Беларусь

30.10.2017 19:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Нелегальная партия белорусской говядины была обнаружена в Псковской области, подозрительное мясо возвращено в Беларусь, сообщило управление Россельхознадзора по области в понедельник.

Партию подозрительной говядины вернули из России в Беларусь
© Pixabay
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Автомобиль Fiat Ducato, в котором перевозилось мясо, был остановлен сотрудниками УМВД РФ по Псковской области в Себежском районе. Управлял машиной 28-летний житель Витебской области.

Сообщается, что в транспортном средстве было обнаружено около 800 килограммов говядины, которая перевозилась с нарушением санитарных норм – четвертины были сложены навалом и прикрыты картоном и грязной тканью. На продукции отсутствовали необходимые клейма, а машина в нарушение требований не была оснащена холодильной установкой.

Водитель сотрудникам полиции пояснил, что мясо ему не принадлежит, он только является перевозчиком товара в Санкт-Петербург.

По информации управления Россельхознадзора, ввоз подозрительной говядины был запрещен, ее пометили "синькой" и вернули на территорию Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Груз предназначался для Санкт-Петербурга и перевозился в машине с нарушением санитарных условий.

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