Российские заводы опять обеспокоены ростом импорта комбайнов из Беларуси

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Российские производители уборочной техники констатируют рост импорта в РФ комбайнов иностранного, в том числе и белорусского производства, и отмечают, что конкуренты из Беларуси недобросовестно работают на рынке.



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По информации российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш", в 2017 году доля белорусских комбайнов на российском рынке составит примерно 25%. При общем объеме рынка в РФ в 7,2 тысячи машин белорусские производители и, в первую очередь, ПО "Гомсельмаш", поставят в Россию 1850 комбайнов. При этом здесь учитываются и те машины, которые будут собраны на совместных сборочных производствах в России. При этом в январе-сентябре в России производство уборочной техники (за исключением тракторов) выросло на 24% в стоимостном выражении.

Есть вопросы по субсидиям и господдержке

На собираемую в России белорусскую технику распространяются субсидии из федерального бюджета. За счет нее покрывается до 20% стоимости техники. В 2017 году Россия выделяет на субсидирование 8 миллиардов российских рублей, и в октябре государство пообещало увеличить эту сумму еще на 2 миллиарда рублей. Кроме того, собираемую в России белорусскую технику можно приобрести по программам федерального лизинга.

Росспецмаш обращает внимание, что в октябре 2017 года белорусские власти оказали "Гомсельмашу" очередную порцию господдержки. В частности, был подписан указ президента №372, которым участникам холдинга предоставлена до конца 2020 года отсрочка по погашению процентов за пользование бюджетными займами и разрешено списывать курсовые разницы до конца 2025 года. Кроме того, в указе рекомендовано местным властям не увеличивать для предприятий холдинга сумму земельного налога и налога на недвижимость.



Пресс-служба президента Беларуси Видео: 12-летний сын президента Лукашенко за штурвалом комбайна

В последний раз "Гомсельмаш" получал господдержку летом 2015 года, тогда указом президента ему были предоставлены бюджетные ссуды более чем на 425 миллионов долларов. Предусматривалось, что погашение долгов начнется с 1 июля 2016 года, но уже в сентябре 2016 года холдинг получил отсрочку по их возврату до 2019 года.

Российские производители полагают, что такие меры господдержки позволяют белорусским производителям демпинговать на российском рынке. Кроме того, они подчеркивают, что РФ должна субсидировать только закупки произведенной в России техники.

Еще одна претензия касается равного права доступа российской техники на белорусский рынок.

Такая разная статистика

Примечательно, что Евразийская экономическая комиссия дает несколько иную, чем Росспецмаш, статистику. Согласно данным ЕЭК, импорт комбайнов из Беларуси в РФ не растет с каждым годом, а падает. Так, в 2016 году на долю собранных в РФ белорусских комбайнов пришлось 19% рынка, собственно белорусский импорт составил всего 97 машин против более 411 в 2015 году. Для сравнения, Росспецмаш заявлял о поставках в РФ в 2016 году 1750 машинах.

Претензии российских производителей уборочной техники к белорусским коллегам возникают периодически, однако ранее их высказывал непосредственно главный конкурент "Гомсельмаша" – ОАО "Ростсельмаш".

К претензиям привыкли

Около десяти лет назад белорусские производители, учитывая возникшие претензии, пошли по пути не прямого импорта техники в РФ, а открытия в России совместных сборочных предприятий. При этом такие СП каждый год повышали уровень локализации, создавали рабочие места и в целом, как постоянно отмечают в Беларуси, работают в равной степени и на российскую экономику.



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Белорусские эксперты также отмечают, что участие белорусских предприятий в схемах российского федерального субсидирования и в банковских партнерских программах идет в рамках промышленного и финансового сотрудничества Беларуси и России как членов Союзного государства.

Эксперты также обращают внимание, что в Беларуси несколько лет действовала госпрограмма по оснащению предприятий АПК техникой отечественного производства, и в рамках этой программы для аграриев работала гибкая система скидок, рассрочек и преференций. Кроме того, большинство российской техники, которая теоретически могла бы быть поставлена в Беларусь, не рассчитана под условия белорусских хозяйств. Так, основу российского экспорта составляют энергонасыщенные комбайны большой производительности, тогда как далеко не все белорусские хозяйства могут использовать такие машины.