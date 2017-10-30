Внешний госдолг Беларуси приблизился к 16,5 миллиардов долларов

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 октября 2017 года составил 16,3 миллиардов долларов и вырос с начала года на 2,7 миллиардов долларов (с учетом курсовых разниц), или на 19,5%, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.



© Pixabay Беларусь возвращает долги России по плану

Примечательно, что на 1 сентября внешний госдолг составлял 15,7 миллиардов долларов. За октябрь он вырос на 0,6 миллиардов долларов.

По данным Минфина, в январе-сентябре 2017 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 3 миллиарда 417,2 миллионов долларов. в том числе 1,4 миллиарда долларов было привлечено от размещения евробондов, еще 1 миллиард 96,2 миллиона долларов республика привлекла по кредитам правительства и банков РФ, 600 миллионов долларов поступило в страну в виде траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Также привлекались кредиты банков Китая на сумму 194,5 миллионов долларов, кредиты по линии МБРР, Европейского банка реконструкции и развития, СИБ.

На погашение внешнего государственного долга с начала года Беларусь направила 821,1 миллионов долларов. В том числе было выплачено 289,3 миллионов долларов по госкредитам РФ, 264,8 миллионов долларов по ранее взятому кредиту ЕФСР, 221,3 миллионов долларов республика погасила по китайским кредитам, также осуществлялись платежи по заимствованиям МБРР, США, ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 9,4 миллиардов рублей, уменьшившись с начала года на 0,8 миллиардов рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 октября 2017 года составил 41,4 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,4 миллиардов рублей, или на 12,0%.

Как ранее сообщал Sputnik, в 2017 году Беларуси предстоит выплатить по внешним валютным обязательствам порядка 3,4 миллиарда долларов. На 2017 год валютные обязательства страны предварительно оцениваются в объеме 2,5 миллиардов долларов, при этом более половины из этой суммы белорусские власти рассчитывают рефинансировать.