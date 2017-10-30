МИНСК, 31 окт — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков считает, у двух стран нет системных споров в вопросах цен на газ и нефть.

По его мнению, сторонам необходимо выработать единые подходы по транзиту газа.

"Во-первых, мы определились с ценой на газ, включая 2018 год. Нам нечего ожидать каких-то неуютных подарков в преддверии нового года", — заявил Суриков журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, как будет формироваться цена.

По его словам, в настоящее время речь идет о 2019-м и последующих годах. "И там вроде бы все тоже определено", — сказал он, добавив, что сейчас обсуждает вопрос о том, как быть с транзитом.



© Sputnik/ Алексей Даничев Перевалка белорусских нефтепродуктов может начаться в РФ в 2017 году

"В зависимости от того или иного трубопровода, новый он или старый, какая длина плеча — могут быть разные подходы. Я думаю, подход выработается или усредненный, или посчитанный по конкретному газопроводу. Лишь бы это были фактические затраты, а не выдумывание чего-то", — сказал Суриков.

"Это будет единый рынок. Газ, биржевая цена или общая цена какая-то и плюс транзит", — добавил посол.

Суриков считает, что в нефтяной сфере у сторон также нет глобальных расхождений. Касаясь вопроса об увязывании поставок нефти с транзитом белорусских нефтепродуктов через российские порты, он отметил, что вопрос должен решаться в свете рентабельности таких поставок.

"Нужно дозагрузить наши балтийские порты. Идет работа, не все так просто. Нужно снижение железнодорожных тарифов, вроде бы что-то обещано. Второе — услуги самого порта в сравнении с соответствующими прибалтийскими портами. В-третьих — скорость прохождения. Если железнодорожными вагонами, то там надо объехать петербургский узел", — сказал Суриков.

По его словам, идут переговоры, и если экономика покажет реальную рентабельность белорусских нефтепереработчиков — вопросов не будет.

"А если не будет показывать, надо просто договариваться, предлагать субсидии", — отметил посол.

Российские порты готовы снижать тарифы на транзит белорусского топлива >>

При этом он подчеркнул, что в вопросах ценообразования на российские нефть и газ не видит "системных споров".

"Это вопрос технико-экономического характера", — сказал Суриков.