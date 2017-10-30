Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге Doing Business

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Группа Всемирного банка опубликовала очередной рейтинг Doing Business, в нем Беларусь по сравнению с предыдущим годом опустилась на одну позицию – на 38-е место.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь поднялась на 37 позицию в рейтинге Doing Business

Исследование специалисты Всемирного банка проводят ежегодно среди 190 стран, в прошлом году республика улучшила свой показатель сразу на 7 пунктов – поднявшись с 44-го места на 37-е .

В новом рейтинге Doing Business, который был опубликован 31 октября, республика опустилась на одну строчку – на 38-е место.

В структуре исследуемых при составлении отчета сфер деятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси (с учетом корректировки результатов предыдущего отчета):

"Регистрация предприятий" – 30-е место (31)

"Получение разрешений на строительство" – 22-е (28)

"Подключение к системе электроснабжения" — 25-е (24)

"Регистрация собственности" — 5-е (5)

"Получение кредитов" – 90-е (101)

"Защита миноритарных инвесторов" – 40-е (42)

"Налогообложение" – 96-е (99)

"Международная торговля" – 30-е (30)

"Обеспечение исполнения контрактов" – 24-е (27)

"Разрешение неплатежеспособности" – 68-е (69)

Рейтинг Doing Business в текущем году публикуется уже в 15-й раз. Его лидером, как и в 2016-м, стала Новая Зеландия. В первую десятку также вошли Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция. Замкнули рейтинг Венесуэла, Эритрея и Сомали.