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Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге Doing Business
31.10.2017 19:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Группа Всемирного банка опубликовала очередной рейтинг Doing Business, в нем Беларусь по сравнению с предыдущим годом опустилась на одну позицию – на 38-е место.
© Sputnik / Виктор Толочко
Исследование специалисты Всемирного банка проводят ежегодно среди 190 стран, в прошлом году республика улучшила свой показатель сразу на 7 пунктов –
В новом рейтинге Doing Business, который был опубликован 31 октября, республика опустилась на одну строчку – на 38-е место.
В структуре исследуемых при составлении отчета сфер деятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси (с учетом корректировки результатов предыдущего отчета):
Рейтинг Doing Business в текущем году публикуется уже в 15-й раз. Его лидером, как и в 2016-м, стала Новая Зеландия. В первую десятку также вошли Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция. Замкнули рейтинг Венесуэла, Эритрея и Сомали.
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Рейтинг Doing Business в текущем году публикуется уже в 15-й раз. Его лидером, как и в прошлом году, стала Новая Зеландия.
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