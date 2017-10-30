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Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге Doing Business

31.10.2017 19:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Группа Всемирного банка опубликовала очередной рейтинг Doing Business, в нем Беларусь по сравнению с предыдущим годом опустилась на одну позицию – на 38-е место.

Беларусь опустилась на одну позицию в рейтинге Doing Business
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь поднялась на 37 позицию в рейтинге Doing Business

Исследование специалисты Всемирного банка проводят ежегодно среди 190 стран, в прошлом году республика улучшила свой показатель сразу на 7 пунктов – поднявшись с 44-го места на 37-е.

В новом рейтинге Doing Business, который был опубликован 31 октября, республика опустилась на одну строчку – на 38-е место.

В структуре исследуемых при составлении отчета сфер деятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси (с учетом корректировки результатов предыдущего отчета):

  • "Регистрация предприятий" – 30-е место (31)
  • "Получение разрешений на строительство" – 22-е (28)
  • "Подключение к системе электроснабжения" — 25-е (24)
  • "Регистрация собственности" — 5-е (5)
  • "Получение кредитов" – 90-е (101)
  • "Защита миноритарных инвесторов" – 40-е (42)
  • "Налогообложение" – 96-е (99)
  • "Международная торговля" – 30-е (30)
  • "Обеспечение исполнения контрактов" – 24-е (27)
  • "Разрешение неплатежеспособности" – 68-е (69)

Рейтинг Doing Business в текущем году публикуется уже в 15-й раз. Его лидером, как и в 2016-м, стала Новая Зеландия. В первую десятку также вошли Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция. Замкнули рейтинг Венесуэла, Эритрея и Сомали.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейтинг Doing Business в текущем году публикуется уже в 15-й раз. Его лидером, как и в прошлом году, стала Новая Зеландия.

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