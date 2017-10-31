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Впервые с 2015 года: баррель нефти Brent подорожал до $61
31.10.2017 21:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent во вторник впервые с июля 2015 года превысила 61 доллар США, свидетельствуют данные торгов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По состоянию на 21:02 по минскому времени январские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,87% – до 61 долларов и 13 центов за баррель.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI также показала рост – на 0,74%, до 54,55 доллара за баррель.
В настоящее время инвесторы ждут обнародования информации о недельных данных о запасах нефти в США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы "черного золота" в Штатах снизились как минимум на 1,7 миллиона баррелей (на 0,38%).
ОПЕК и некоторые не входящие в организацию государства в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Данное соглашение было заключено на первое полугодие текущего года, в мае 2017-го срок действия документа продлили на девять месяцев – до конца марта 2018 года.
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Рост мировых цен на нефть идет на фоне прогнозируемого снижения ее запасов в США.
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