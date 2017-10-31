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Евразийский Банк Развития отметил работу корреспондентов Sputnik

01.11.2017 09:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Журналисты информационного агентства и радио Sputnik из Казахстана и Таджикистана стали лауреатами конкурса для СМИ Евразийского Банка Развития (ЕАБР), который прошел уже в третий раз.

Церемония объявления победителей конкурса Евразийская интеграция и развитие — XXI век"

состоялась накануне в Москве в рамках Конгресса евразийских СМИ. Награду в номинации "Лучшие тематические сообщения информационного агентства" получили автор публикаций о валюте — корреспондент Sputnik Казахстан Ксения Воронина, а также ее коллега из Таджикистана Рубен Гарсия. Их работы были выбраны из 583 заявок из всех государств-участников ЕАБР.

Также в Москве прошла XII Международная конференция по вопросам евразийской интеграции.

Руководители министерств и ведомств, представители международных финансовых организаций, научных и деловых кругов, зарубежные ученые и эксперты обсудили стратегию развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и рассказали о новых технологиях в банковской сфере.

В первую очередь эксперты затронули как раз вопрос расчета в национальных валютах внутри ЕАЭС. Сейчас страны-члены Союза торгуют между собой в долларах, а с Россией — в рублях. Основным препятствием при внедрении расчетов в национальных валютах является высокая инфляция.

"Масштаб торговли между нашими странами в 2012 году был 67 миллиардов долларов, сегодня — 42 миллиарда долларов. Валюта не становится удобной для расчета, если она меняется в цене очень быстро. Поэтому, конечно, доллар, евро более удобные в обмене", — пояснил руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Прошедший в третий раз конкурс для СМИ от ЕАБР стал самым многочисленным по количеству заявок. Эксперты банка высоко оценили публикации Sputnik о валютных расчетах в...

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