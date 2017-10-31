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Нефть подорожала до уровня двухлетнего максимума

01.11.2017 09:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Стоимость нефти продолжает расти на мировых биржах в среду на фоне сообщений о снижении запасов "черного золота" в США.

За последние несколько лет нефть серьезно подешевела, что повлияло и на мировую экономику в целом, и на благосостояние зависимых от экспорта сырья государств. Минимального уровня стоимость барреля марки Brent достигала в начале 2016-го — ниже 28 долларов.

Стоимость нефти последние месяцы держалась на уровне порядка 50 долларов за баррель марки Brent, а в конце октября цена пошла в рост. Уже во вторник этот показатель превысил 60 долларов, в среду "черное золото" торгуется дороже 61 доллара.

Таким образом, цена нефти побила двухлетний рекорд — последний раз выше 60 долларов баррель Brent стоил еще летом 2015 года.

Эксперты связывают рост стоимости нефти с оценками запасов США — по последним данным, они несколько снизились. Кроме того, рынки ожидают продления договоренностей между странами ОПЕК и некоторыми другим государствами о сокращении добычи "черного золота".

Стоимость нефти во многом влияет на курсы иностранных валют в России — следовательно, и в Беларуси. Вслед за ростом цены сырья, как отмечают аналитики, снижается в республике и курс доллара. На 1 ноября американская валюта стоит 1,9741 белорусского рубля, евро — 2,2970. Очередные торги откроются в среду после 10 часов утра.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В последний раз баррель марки Brent стоил дороже 61 доллара летом 2015 года.

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