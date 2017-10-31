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ГТК: транзитных товаров в этом году стало больше на 23%
01.11.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Объем транзитных товаров, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, за девять месяцев этого года увеличился на 23%, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.
Представители стран ЕАЭС собирались накануне в Москве для обсуждения будущего интеграции. Об промежуточных итогах за текущий год рассказали в ГТК Беларуси.
© Sputnik/ Алексей Даничев
Так, объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, увеличился на 23%. Железнодорожным транспортом товаров провезли с начала года больше на 26%, автотранспортом — на 16%.
В Таможенном комитете уверены, что транзитная привлекательность Беларуси растет, а нашли этому и объяснения.
"Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров", — рассказали в ГТК.
Уже со следующего года в странах ЕАЭС может заработать общий Таможенный кодекс, который унифицирует процедуры, размеры пошлин и другие нюансы оформления и передвижения товаров в странах союза.
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В ведомстве уверены: транзитная привлекательность Беларуси растет, больше всего увеличилась перевозка железнодорожным транспортом.
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