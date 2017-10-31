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ГТК: транзитных товаров в этом году стало больше на 23%

01.11.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Объем транзитных товаров, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, за девять месяцев этого года увеличился на 23%, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

Представители стран ЕАЭС собирались накануне в Москве для обсуждения будущего интеграции. Об промежуточных итогах за текущий год рассказали в ГТК Беларуси.

ГТК: транзитных товаров в этом году стало больше на 23%
© Sputnik/ Алексей Даничев
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Так, объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь, увеличился на 23%. Железнодорожным транспортом товаров провезли с начала года больше на 26%, автотранспортом — на 16%.

В Таможенном комитете уверены, что транзитная привлекательность Беларуси растет, а нашли этому и объяснения.

"Этому содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов, в частности, электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также автоматического выпуска товаров", — рассказали в ГТК.

Уже со следующего года в странах ЕАЭС может заработать общий Таможенный кодекс, который унифицирует процедуры, размеры пошлин и другие нюансы оформления и передвижения товаров в странах союза.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве уверены: транзитная привлекательность Беларуси растет, больше всего увеличилась перевозка железнодорожным транспортом.

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