Беларусь сдала позиции в рейтинге Doing Business

Беларусь за год опустилась на одну позицию и заняла 38-е место в новом исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса — 2018» (Doing Business — 2018).

Как заявила на презентации исследования 31 октября в Минске его соавтор Валентина Салтане, ухудшение позиции Беларуси в рейтинге обусловлено тем, что другие страны более активно проводили реформы с целью улучшения условий для ведения бизнеса, сообщают Naviny.by .

По ее словам, Беларуси засчитали лишь одну реформу, которая касается индикатора «получение кредитов»: в стране было принято законодательство для создания единого реестра движимого имущества, обремененного залогом. Эксперт Всемирного банка констатировала, что Беларусь ранее более активно реформировала законодательство для улучшения условий для ведения бизнеса. Так, в 2009 году было отмечено шесть реформ, в 2010-м — пять, в 2011-м — четыре, в 2012-м — три, и затем активность в Беларуси по проведению реформ снизилась.

Валентина Салтане отметила, что Беларусь в рейтинге занимает высокие позиции по таким индикаторам, как «регистрация собственности», «обеспечение исполнения контрактов», «получение разрешений на строительство». Однако у страны сравнительно низкие позиции по позициям «налогообложение» (96-е место), «разрешение неплатежеспособности» (68) и «получение кредитов» (90).

Говоря о поставленной властями Беларуси задачи войти в тридцатку лучших стран в мире по условиям ведения бизнеса, представитель Всемирного банка посоветовала обратить внимание на те индикаторы, по которым Беларусь не входит в тридцатку, и осуществлять соответствующие изменения.

Так, по ее словам, Беларусь занимает 96-е место в мире по уровню налогообложения, что связано с относительно высокой налоговой нагрузкой. Для сравнения общая ставка налогов и сборов по отношению к прибыли организации в Беларуси составляет 52,9%, в Европе и Центральной Азии этот показатель составляет 33,1%, в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов — 40,1%.

Напомним, что в рейтинге Всемирного банка Doing business-2017 («Ведение бизнеса: равные возможности для всех») Беларусь поднялась сразу на семь позиций , до 37-го места в мире. Этим рейтингом белорусские власти были буквально одержим в последние годы: о не говорили самые высокие чиновники, призывая коллег сделать все, чтобы наша страна ежегодно повышала свои позиции, постепенно войдя в тридцатку стран с наиболее привлекательными условиями ведения бизнеса. Чиновники уверены, что Doing business поможет стране привлечь инвесторов.

При этом еще в прошлом году рост позиций Беларуси в рейтинге называли обманчивым . «За счет чего поднялась Беларусь в рейтинге Doing Business? Первое, за счет подключения к системе энергоснабжения. У нас в прошлом году было 74 место в рейтинге, а в этом 24. Далеко не каждый бизнес подключается к системе энергоснабжения. Это касается отдельной узкой группы людей. Это важно, например, строителям. Ну, молодцы, сделали. Защита миноритарных акционеров было 62 место — стало 42. Насколько актуально для Беларуси, белорусского бизнеса проблема защиты миноритарного акционера?» — спросил экономист Ярослав Романчук.

При этом, по его словам, вещи в белорусской экономике, которые касаются каждого, таких улучшений не демонстрируют. «Например, налогообложения, то тут опять был пересчет, мы с 95 опустились на 99 место. По еще одному очень важному показателю по кредитованию, мы опять оказались в начале второй сотни. Те вещи, которые важны для белорусского бизнеса, которые гробят его, они на самом деле не улучшаются», — заключил эксперт.