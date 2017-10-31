Беларусь согласилась выкупать российский сахар

Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца в сезоне-2018/19.

Как сообщил РБК сообщил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации (ЕСА) Андрей Бодин, это предложение подготовил Минсельхоз РФ к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое прошло 25 октября. «Загрузка перерабатывающих мощностей Беларуси позволит снять излишки сахара на рынке ЕАЭС и при этом обеспечить экономическую эффективность работы предприятий двух стран», — считают в Минсельхозе РФ.

Предложенная Москвой мера должна решить вопрос излишка сахара на российском рынке, который уже спровоцировал резкое снижение его стоимости. С начала июля 2017 года оптовые цены на сахар на заводах упали на 45% до уровня 2014 года.

Вместе с тем в отличие от Беларуси Казахстан отказался от предложения российской стороны заместить импортируемый из Европы белый сахар.

Напомним, 13 сентября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил , что государства-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

В результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства.

Минсельхозпрод также подчеркнул, что для экспорта российского сахара возникают ограничения, падают цены и сокращаются посевные площади, и возникают риски банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила не вводить ограничительные меры на ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, и вместо этого «стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций».