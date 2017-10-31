ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь согласилась выкупать российский сахар

01.11.2017 11:48 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца в сезоне-2018/19.

Как сообщил РБК сообщил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации (ЕСА) Андрей Бодин, это предложение подготовил Минсельхоз РФ к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое прошло 25 октября. «Загрузка перерабатывающих мощностей Беларуси позволит снять излишки сахара на рынке ЕАЭС и при этом обеспечить экономическую эффективность работы предприятий двух стран», — считают в Минсельхозе РФ.

Предложенная Москвой мера должна решить вопрос излишка сахара на российском рынке, который уже спровоцировал резкое снижение его стоимости. С начала июля 2017 года оптовые цены на сахар на заводах упали на 45% до уровня 2014 года.

Вместе с тем в отличие от Беларуси Казахстан отказался от предложения российской стороны заместить импортируемый из Европы белый сахар.

Напомним, 13 сентября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что государства-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

В результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства.

Минсельхозпрод также подчеркнул, что для экспорта российского сахара возникают ограничения, падают цены и сокращаются посевные площади, и возникают риски банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила не вводить ограничительные меры на ввоз сахара из Беларуси и Казахстана, и вместо этого «стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций».

А топ-менеджер Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко заявил, что Ткачев неправильно поставил Беларусь на одну ступень с Казахстаном. По его словам, Беларусь находится в такой же ситуации, что и Россия – она уплачивает таможенную пошлину, поставляя сахар-сырец в страны евразийского пространства. Если же он идет в третьи страны – пошлина не платится.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь сдала позиции в рейтинге Doing Business
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика