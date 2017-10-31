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Беларусь согласилась выкупать российский сахар
01.11.2017 11:48 — Новости Экономики | БДГ
Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца в сезоне-2018/19.
Как сообщил
Предложенная Москвой мера должна решить вопрос излишка сахара на российском рынке, который уже спровоцировал резкое снижение его стоимости. С начала июля 2017 года оптовые цены на сахар на заводах упали на 45% до уровня 2014 года.
Вместе с тем в отличие от Беларуси Казахстан отказался от предложения российской стороны заместить импортируемый из Европы белый сахар.
Напомним, 13 сентября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
В результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства.
Минсельхозпрод также подчеркнул, что для экспорта российского сахара возникают ограничения, падают цены и сокращаются посевные площади, и возникают риски банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.
Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
А топ-менеджер Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко
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Концерн «Белгоспищепром» согласился ограничить импорт тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сахара-сырца...
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