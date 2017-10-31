Макей: Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Беларусь планирует стать полноправным членом всемирной торговой организации, заявил в среду в Минске министр иностранных дел республики Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД ждет скорого завершения переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

В среду глава МИД Беларуси провел встречу с руководителем департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава и председателем рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО Кемалем Маденоглу.

"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом организации", – говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Макей на встрече рассказал представителям ВТО, какую республика уже проделала работу в данном направлении, и предложил дальнейшие шаги взаимодействия Беларуси с секретариатом и членами организации.

Глава ВТО готов поддерживать скорейшее вступление Беларуси>>

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг девяти стран.

ВТО надеется, что Беларусь быстро учтет ее замечания>>

В настоящее время в ВТО входят 164 страны мира, 21 государство, в том числе Беларусь, имеют статус наблюдателя.