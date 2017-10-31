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Макей: Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО
01.11.2017 12:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Беларусь планирует стать полноправным членом всемирной торговой организации, заявил в среду в Минске министр иностранных дел республики Владимир Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду глава МИД Беларуси провел встречу с руководителем департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава и председателем рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО Кемалем Маденоглу.
"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом организации", – говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Макей на встрече рассказал представителям ВТО, какую республика уже проделала работу в данном направлении, и предложил дальнейшие шаги взаимодействия Беларуси с секретариатом и членами организации.
Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг девяти стран.
В настоящее время в ВТО входят 164 страны мира, 21 государство, в том числе Беларусь, имеют статус наблюдателя.
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Глава белорусского внешнеполитического ведомства на встрече с функционерами ВТО обозначил дальнейшие шаги по взаимодействию Беларуси и организации.
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