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Макей: Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО

01.11.2017 12:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Беларусь планирует стать полноправным членом всемирной торговой организации, заявил в среду в Минске министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Макей: Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД ждет скорого завершения переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

В среду глава МИД Беларуси провел встречу с руководителем департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава и председателем рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО Кемалем Маденоглу.

"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом организации", – говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Макей на встрече рассказал представителям ВТО, какую республика уже проделала работу в данном направлении, и предложил дальнейшие шаги взаимодействия Беларуси с секретариатом и членами организации.

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Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг девяти стран.

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В настоящее время в ВТО входят 164 страны мира, 21 государство, в том числе Беларусь, имеют статус наблюдателя.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского внешнеполитического ведомства на встрече с функционерами ВТО обозначил дальнейшие шаги по взаимодействию Беларуси и организации.

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