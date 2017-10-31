МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Государственная авиакомпания "Трансавиаэкспорт" планирует перевозить грузы из Китая в Западную Европу, сообщил на пресс-конференции в среду директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин.

"Подготовлена большая программа по перевозке грузов из Китая в Западную Европу на Boeing-474, который был недавно приобретен", — сказал Костин.

По его словам, уже были проведены переговоры с китайской стороной и с европейскими структурами, но от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) разрешения пока не получено. Костин пояснил, что, в Европе очень высокие требования к авиационной безопасности и EASA хочет убедиться, что "Трансавиаэкспорт" умеет эксплуатировать такое воздушное судно, как Boeing-474.

В ноябре белорусская делегация, в числе которой будут представители "Трансавиаэкспорт", поедет в штаб квартиру EASA, где будет проведен аудит на предмет использования Boeing-474.

"Когда мы получим разрешение на полеты, то готовые совершить рейс из Китая в Болгарию", — сказал Костин. При этом он уточнил, что программа полетов из Китая в Западную Европу подготовлена, но договора еще не заключены, поскольку нет разрешения EASA на осуществление полетов.

Костин уточнил, приобретенный "Трансавиаэкспорт" Boeing-474 может взять на борт около 100 тонн груза.

Он также рассказал, что внутри страны грузоперевозки воздушным транспортом не осуществляются из-за их высокой стоимости. Самолеты "Трансавиаэкспорт" возят грузы в Африку и в другие страны.

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"К примеру, на африканский континент белорусская компания возит продукты питания. В другие страны — технику, военное обмундирование. Это не противоречит международным нормам. Все прозрачно, все согласовано", — сказал он.