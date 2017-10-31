Доллар и евро подорожали 1 ноября

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 1 ноября.

— Доллар США — 1,976

— Евро — 2,2988

— 100 российских рублей — 3,3961

Таким образом, доллар и евро по итогам первых торгов ноября незначительно прибавили в стоимости. Курс российского рубля — наоборот, немного снизился по сравнению с предыдущими валютными торгами.

С начала этого года евро подорожал в Беларуси на 12%, российский рубль — на 5%. Доллар США стал дороже с января незначительно — на 0,89%. К корзине валют белорусский рубль за 2017-й подешевел на 5,04%, что считается неплохим показателем.