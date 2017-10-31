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Доллар и евро подорожали 1 ноября
01.11.2017 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 1 ноября.
— Доллар США — 1,976
— Евро — 2,2988
— 100 российских рублей — 3,3961
Таким образом, доллар и евро по итогам первых торгов ноября незначительно прибавили в стоимости. Курс российского рубля — наоборот, немного снизился по сравнению с предыдущими валютными торгами.
С начала этого года евро подорожал в Беларуси на 12%, российский рубль — на 5%. Доллар США стал дороже с января незначительно — на 0,89%. К корзине валют белорусский рубль за 2017-й подешевел на 5,04%, что считается неплохим показателем.
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Стоимость иностранных валют по итогам торгов в среду изменилась незначительно.
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