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Кобяков объяснил, зачем Беларусь хочет в ВТО

01.11.2017 15:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Беларусь может укрепить позиции в международной торговле после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил в среду на встрече с делегацией организации премьер-министр республики Андрей Кобяков.

Переговоры между ВТО и Беларусью о вступлении республики в члены организации находятся на завершающей стадии.

"Членство Беларуси в ВТО будет способствовать усилению наших позиций в международной торговле, повышению привлекательности делового и инвестиционного климата", — заявил в среду Кобяков.

Премьер отметил, что республика будет стремиться "к таким параметрам членства в организации, которые бы соответствовали уровню экономического развития в Беларуси и имеющимся обязательствам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)".

По словам Кобякова, растет и интерес к возможному вступлению Беларуси в ВТО со стороны Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также иных международных организаций.

Беларусь как член ЕАЭС уже живет по нормам и правилам ВТО, подчеркнул руководитель правительства.

"Кроме того, Беларусь сделала значительный своего рода вклад в переговорный процесс по присоединению к ВТО за счет "связывания" таможенного тарифа на уровне российских обязательств. То есть, с одной стороны, мы в подавляющем большинстве живем по нормам и правилам организации, с другой стороны, выгод, которые получают члены ВТО, мы не имеем", — добавил премьер.

Сегодня членами Всемирной торговой организации (ВТО) являются порядка 160 государств мира, в том числе — ключевые торгово-экономические партнеры Беларуси: Россия и Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика стремится к таким параметрам членства в организации, которые не противоречили обязательствам в рамках ЕАЭС.

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