Оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время - Матюшевский

2 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время, заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский перед началом конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"Восемь из десяти документов подписаны. В ближайшее время будет подписан документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Он практически готов. Надеюсь, будет совещание, чтобы в широком формате обсудить все нюансы", - отметил Василий Матюшевский.

Предполагается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики будет проведено широкое обсуждение новаций, которые ими предусмотрены.

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