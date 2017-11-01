|
Оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время - Матюшевский
02.11.2017 10:29 — Новости Экономики | БелТА
2 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время, заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский перед началом конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего", передает корреспондент БЕЛТА.
"Восемь из десяти документов подписаны. В ближайшее время будет подписан документ по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий. Он практически готов. Надеюсь, будет совещание, чтобы в широком формате обсудить все нюансы", - отметил Василий Матюшевский.
Предполагается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики будет проведено широкое обсуждение новаций, которые ими предусмотрены.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Оставшиеся документы по либерализации бизнеса будут подписаны в ближайшее время, заявил сегодня журналистам первый...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии