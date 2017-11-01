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На страны СНГ приходится 61% внешнеторгового оборота Беларуси

02.11.2017 12:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 года увеличился на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,1 млрд долларов.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, 61% товарооборота приходится на страны СНГ, экспорт в которые увеличился на 23,1% до 12,8 млрд долларов, а импорт из которых – на 23,7% до 14,7 млрд долларов.

Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 22,5%. Экспорт и импорт в ЕС составили 5,5 млрд долларов и 4,8 млрд долларов соответственно.

Основными внешнеторговыми партнерами Беларуси являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан.

Беларуси в основном экспортирует нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы, а импортирует - нефть, нефтяные газы и нефтепродукты.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 1 ноября со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что товарооборот между странами, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, превысил 3 млрд долларов.

 
 
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Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 года увеличился на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,1 млрд долларов.

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