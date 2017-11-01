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На страны СНГ приходится 61% внешнеторгового оборота Беларуси
02.11.2017 12:10 — Новости Экономики | БДГ
Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 года увеличился на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,1 млрд долларов.
Как
Товарооборот со странами Европейского союза возрос на 22,5%. Экспорт и импорт в ЕС составили 5,5 млрд долларов и 4,8 млрд долларов соответственно.
Основными внешнеторговыми партнерами Беларуси являются Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия, Казахстан.
Беларуси в основном экспортирует нефтепродукты, калийные удобрения, молочные продукты, грузовые автомобили, тракторы, а импортирует - нефть, нефтяные газы и нефтепродукты.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 1 ноября со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что товарооборот между странами, несмотря на разного рода проблемы и препятствия,
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Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2017 года увеличился на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 45,1 млрд долларов.
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