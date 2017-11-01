В Беларуси пройдет Всемирный день женского предпринимательства

День женского предпринимательства – глобальная инициатива, направленная на поддержку и расширение прав и возможностей предпринимательниц во всем мире. К празднованию этого события, которое проходит под эгидой ООН и отмечается в 144 странах 17 ноября, Беларусь присоединится уже во второй раз.

Миссия глобальной инициативы – дать возможность женщинам стать активными участницами экономики, создать сообщество женщин-лидеров, новаторов и предпринимателей, инициировать стартапы и стимулировать экономическую экспансию. Осуществление этой миссии возложено на амбассадоров WED.

С 2016 года амбассадором WED в Беларуси является Юлия Малькова, основательница проекта для женщин-предпринимателей ProWomen By.

– Уже во второй раз Беларусь присоединится к всемирной инициативе WED. День женского предпринимательства - это повод отметить достижения женщин в бизнесе, которые часто остаются невидимыми. Это событие объединяет женщин по всему миру для дискуссий, обмена опытом и знакомств. Наша статистика говорит: 7 из 10 женщин, которые хотят открыть бизнес, так и не начинают его. Рассказывая истории успеха, обсуждая сложности и показывая существующие бизнес-возможности, мы вдохновляем на начало и развитие собственного дела,– говорит Юлия Малькова.

Генеральным партнером Дня женского предпринимательства в Беларуси является ОАО «Белагропромбанк» – один из крупнейших банков Беларуси.

– Белагропромбанк сегодня активно поддерживает частный бизнес, яркими представителями которого являются индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса. Мы разрабатываем продукты, персональные предложения для данного сектора и оказываем консультационные и консалтинговые услуги, – отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Юлия Ясинская. – С ноября 2016 года банк принимает активное участие в кредитной поддержке женского предпринимательства. Число женщин-предпринимателей в ОАО «Белагропромбанк» составляет порядка 30% в составе клиентской базы. По нашему мнению, развитие бизнеса женщин-предпринимателей представляется интересным направлением и имеет хороший потенциал для роста экономики страны.

– Расширение прав и возможностей женщин во всем мире и инвестиции в их будущее помогают стимулировать экономику на местном и глобальном уровнях, – говорит Венди Даймонд, основательница и президент Дня женского предпринимательства. – Лидерские навыки 21 века, такие как сотрудничество, общение и обмен опытом, чаще ассоциируются с женщинами. А положительные изменения, которые женщины-предприниматели приносят в мировую экономику, вдохновляют и поддерживают будущие поколения женщин-предпринимателей.

Следить за новостями и программой события можно здесь .

Организационный партнер мероприятия – Бизнес-школа ИПМ.

О Дне женского предпринимательства

День женского предпринимательства (WED) будет отмечаться во всем мире 19 ноября 2017 года и станет крупнейшим в мире массовым движением, миссия которого посвящена поддержке и расширению прав и возможностей женщин во всем мире. WED старается вдохновить и поощрить четыре миллиарда женщин во всем мире осуществлять свои предпринимательские мечты.

О ProWomen By

ProWomen By – профессиональное сообщество, которое поддерживает девушек, увлеченных идеей своего дела. ProWomen By привлекает экспертов, чтобы дать девушкам необходимые практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса, и помогает наладить нужные бизнес-связи.

Об ОАО «Белагропромбанк»

Белагропромбанк – один из крупнейших банков Беларуси, который обслуживает более 40 тысяч юридических клиентов и 1,6 млн частных лиц в более 300 офисах по всей стране.

По итогам 2015 года Белагропромбанк занимает 787 место в рейтинг 1000 лучших банков мира (Top 1000 World Banks) по версии авторитетного международного издания The Banker. Кроме того, Банк подтвердил 18 позицию в списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 25: Central and Eastern Europe).