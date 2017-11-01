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Матюшевский: 8 из 10 документов по либерализации бизнеса уже подписаны
02.11.2017 13:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. В самой ближайшей перспективе будет подписан один из двух оставшихся документов — по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий, об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".
© Sputnik / Ирина Петрович
Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего"
"Он практически готов. Надеюсь, в скором времени состоится совещание, на котором в широком формате можно будет обсудить все нюансы", — пояснил он.
Он отметил, что 8 из 10 документов по либерализации бизнеса уже подписаны. Ожидается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики пройдет широкое общественное обсуждение всех принятых новшеств.
Ранее сообщалось, что ключевой документ по либерализации экономики Беларуси — проект декрета "О развитии предпринимательства" —
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Оставшиеся два документа будут подписаны в ближайшее время, после чего состоится общественное обсуждение принятых новшеств в экономике.
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