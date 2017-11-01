Матюшевский: 8 из 10 документов по либерализации бизнеса уже подписаны

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. В самой ближайшей перспективе будет подписан один из двух оставшихся документов — по цифровизации экономики, по Парку высоких технологий, об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".



© Sputnik / Ирина Петрович Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего"

"Он практически готов. Надеюсь, в скором времени состоится совещание, на котором в широком формате можно будет обсудить все нюансы", — пояснил он.

Он отметил, что 8 из 10 документов по либерализации бизнеса уже подписаны. Ожидается, что после принятия всего пакета документов по либерализации экономики пройдет широкое общественное обсуждение всех принятых новшеств.

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Ранее сообщалось, что ключевой документ по либерализации экономики Беларуси — проект декрета "О развитии предпринимательства" — вынесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко. В октябре Министерство по налогам и сборам подтвердило, что в Беларуси будет введен мораторий на новые налоги и обязательные платежи в бюджет.