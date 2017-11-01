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Стало известно, когда Беларусь может вступить в ВТО
02.11.2017 12:59 — Новости Экономики | БДГ
Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию может занять еще два года.
«Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», - сообщил 2 ноября председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, передает
Пока, по его словам, процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо, все госструктуры работают усердно.
Кемаль Маденоглу подчеркнул, что члены ВТО заинтересованы в том, чтобы Минск четко понимал требования и правила организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на ЕАЭС и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестклимата и других особенностей.
По его словам, следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса. «Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий», - сказал председатель рабочей группы.
Напомним, что премьер-министр Андрей Кобяков
Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были
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Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию может занять еще два года.
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