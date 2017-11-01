ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда Беларусь может вступить в ВТО

02.11.2017 12:59 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию может занять еще два года.

«Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», - сообщил 2 ноября председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, передает БЕЛТА.

Пока, по его словам, процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо, все госструктуры работают усердно.

Кемаль Маденоглу подчеркнул, что члены ВТО заинтересованы в том, чтобы Минск четко понимал требования и правила организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на ЕАЭС и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестклимата и других особенностей.

По его словам, следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса. «Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий», - сказал председатель рабочей группы.

Напомним, что премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», - заявил Андрей Кобяков на встрече с делегацией ВТО.

Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции ЕС, после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию может занять еще два года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси пройдет Всемирный день женского предпринимательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика