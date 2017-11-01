Стало известно, когда Беларусь может вступить в ВТО

Процесс вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию может занять еще два года.

«Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», - сообщил 2 ноября председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, передает БЕЛТА .

Пока, по его словам, процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо, все госструктуры работают усердно.

Кемаль Маденоглу подчеркнул, что члены ВТО заинтересованы в том, чтобы Минск четко понимал требования и правила организации. В работе над подготовкой к вступлению большое внимание уделяется правилам экспорта и импорта внутри системы с акцентом на ЕАЭС и с учетом внутренней экономической ситуации в Беларуси, инвестклимата и других особенностей.

По его словам, следование правилам ВТО, с одной стороны, ограничивает в действиях, с другой - дает большие возможности и позволяет быть для инвесторов предсказуемыми, что положительно скажется на активности вложений в развитие бизнеса. «Вступление в ВТО предполагает множество положительных эффектов, оно открывает новые возможности для экспорта продукции предприятий», - сказал председатель рабочей группы.

Напомним, что премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. «Мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию», - заявил Андрей Кобяков на встрече с делегацией ВТО.