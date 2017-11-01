Матюшевский положительно оценил место РБ в рейтинге Doing Business

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский положительно оценил место Беларуси в рейтинге Doing Business несмотря на то, что Беларусь опустилась на одну позицию, об этом он рассказал накануне конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".

Он отметил, что изменилась методика оценки, по которой в прошлом году у Беларуси в рейтинге было 40-е место, в этом — 38-е, и оценил эти изменения позитивно.

"Некоторые реформы, которые были проведены, пока не вошли в этот рейтинг. Мы надеемся, что в следующем году они войдут, и наш рейтинг измениться в лучшую сторону", — пояснил Василий Матюшевский.

Недавно был опубликован очередной рейтинг Doing Business, в нем Беларусь по сравнению с предыдущим годом опустилась с 37-го на 38-е место. Рейтинг Doing Business публикуется уже в 15-й раз. В 2016 и 2017 годах лидерство в нем закрепилось за Новой Зеландией.