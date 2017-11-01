ЕС поможет Нацбанку Беларуси получить больше автономии

Европейский союз готовит международный проект с участием Национального банка Беларуси в целях повышения его автономии. Об этом сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин 2 ноября на Октябрьском экономическом форуме (KEF) в Минске.

До конца этого года планируется подписать контракт с Национальным банком, а также соглашение о консорциуме с польским, немецким и литовским центробанками. «В рамках этого проекта белорусский Нацбанк получит больше возможностей для решения сложностей, которые возникают в вопросах автономии и принятия решений. Мы будем говорить о валюте, об экономической стабильности, о валютной системе», - сказала дипломат.

По ее словам, этот проект повлияет на устойчивое развитие белорусской экономики, пишет БелаПАН .

Андреа Викторин также подчеркнула, что ЕС продолжит оказывать поддержку Беларуси в переговорах с Международным валютным фондом, передает БЕЛТА . "Соглашение с МВФ значительно улучшит ситуацию в белорусской экономике, если оно будет достигнуто, а также послужит позитивным сигналом для всего мира. Беларуси важно сформировать положительный имидж и посылать верные сообщения международному инвестиционному сообществу", - отметила она.

Глава представительства ЕС также напомнила о недавнем подписании соглашения между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития о выделении 6 млн евро для поддержки развития малого бизнеса на местах. В фокусе этого проекта — малые и средние предприятия, которые получат доступ к грантовым средствам до 70 тыс. евро для получения консультационных услуг: разработку бизнес-планов, совершенствование маркетинга. «Подобная помощь сделает возможным значительное повышение качества работы малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест», — сказала Андреа Викторин.

Аналогичный проект по совершенствованию и упрощению бизнес-климата, рассказала она, реализуется совместно со Всемирным банком. «Надеемся, что все вместе мы движемся в верном направлении», - сказала дипломат.

При этом она отметила, что ЕС также предлагает широкий спектр инструментов, которыми может воспользоваться Беларусь. В частности, Минск может получать кредитные ресурсы от Европейского инвестиционного банка, а также он может помочь привлечь частные ресурсы. «Наше тесное сотрудничество открывает двери для инвестиций в такие области, как транспорт, коммуникации, устойчивая энергетика, управление отходами и водной инфраструктурой», - заявила глава представительства.