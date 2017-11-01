Представитель ВБ: надо упростить налоги и укрепить права собственников

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Результаты исследований ведения бизнеса показывают, что Беларуси предстоит предпринять еще целый ряд шагов для того, чтобы улучшить инвестиционную среду, об этом заявила во время конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Падмуркi будучынi" региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.



© Sputnik / Ирина Петрович Матюшевский положительно оценил место РБ в рейтинге Doing Business

"Существует ряд препятствий, с которыми сталкиваются налогоплательщики, поэтому нужно упростить уплату налогов. Также необходимо укрепить права собственников имущества. Это два ключевых элемента, которые мы видим по результатам исследования", — пояснила Кахконен.

Однако есть и позитивные изменения в сфере ведения бизнеса. По ее словам, Беларусь существенно улучшила условия для регистрации компаний и для создания новых предприятий, снизила нагрузку, связанную с нормативно-правовыми требованиями.

Все эти меры в совокупности, в том числе, помогут Беларуси занять более высокую позицию в рейтинге Doing Business в следующем году.

Ранее на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего" первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский положительно оценил место Беларуси в рейтинге Doing Business несмотря на то, что Беларусь опустилась на одну позицию.