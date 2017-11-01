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Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса подписаны

02.11.2017 14:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны, рассказал первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на пятой конференции в рамках Кастрычніцкага эканамічнага форуму в Минске 2−3 ноября.

Он выказал надежду, что оставшиеся два документа, в том числе касающийся Парка высоких технологий декрет о цифровизации экономики, будут подписаны в ближайшее время, передает TUT.by.

Вице-премьер отметил, что по декрету, который уже практически готов, должно пройти еще большое совещание у главы государства, чтобы «сверить позиции всех сторон» и обсудить нюансы, пишет БелТА.

После принятия всего пакета документов по либерализации экономики планируется провести широкое общественное обсуждение предусмотренных новаций.

Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра экономики Беларуси Владимира Зиновскоговысказался в пользу снятия административных барьеров в индивидуальном предпринимательстве.

Президент Беларуси также поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны, рассказал первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на пятой конференции в рамках...

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