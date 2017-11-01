Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса подписаны

Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны, рассказал первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на пятой конференции в рамках Кастрычніцкага эканамічнага форуму в Минске 2−3 ноября.

Он выказал надежду, что оставшиеся два документа, в том числе касающийся Парка высоких технологий декрет о цифровизации экономики, будут подписаны в ближайшее время, передает TUT.by .

Вице-премьер отметил, что по декрету, который уже практически готов, должно пройти еще большое совещание у главы государства, чтобы «сверить позиции всех сторон» и обсудить нюансы, пишет БелТА .

После принятия всего пакета документов по либерализации экономики планируется провести широкое общественное обсуждение предусмотренных новаций.

Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра экономики Беларуси Владимира Зиновского, высказался в пользу снятия административных барьеров в индивидуальном предпринимательстве.