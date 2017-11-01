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Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов

02.11.2017 14:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Биткоин остается самой быстрорастущей криптовалютой, несмотря на разделение в начале августа на две валюты (биткоин и биткоин кэш) курс не упал, а продолжил расти.

Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов
© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration/File Photo
Нацбанк не планирует разрешать расчеты в криптовалютах

В семь утра курс биткоина на бирже coindesk достиг $6,994.01.

За последнюю неделю курс биткоина вырос больше чем на 20%. Биткоин кэш также дорожает и достиг стоимости в 546 долларов. За последние сутки курс вырос больше чем на 13%, за неделю – на 62,16%.

Биткоин – одна из самых популярных криптовалют. Ранее председатель правления НБРБ Павел Каллаур заявил, что не рассматривает разрешение на территории республики расчетов в криптовалютах за товары, работы и оказанные услуги. Тем не менее, пользователь из Беларуси за криптовалюту может оплатить товары на некоторых интернет-аукционах или даже купить билеты на самолет у сервисов, принимающих к оплате биткоины.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Еще этим летом курс биткоина составлял меньше двух тысяч долларов.

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