Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Биткоин остается самой быстрорастущей криптовалютой, несмотря на разделение в начале августа на две валюты (биткоин и биткоин кэш) курс не упал, а продолжил расти.



© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration/File Photo Нацбанк не планирует разрешать расчеты в криптовалютах

В семь утра курс биткоина на бирже coindesk достиг $6,994.01.

За последнюю неделю курс биткоина вырос больше чем на 20%. Биткоин кэш также дорожает и достиг стоимости в 546 долларов. За последние сутки курс вырос больше чем на 13%, за неделю – на 62,16%.

Биткоин – одна из самых популярных криптовалют. Ранее председатель правления НБРБ Павел Каллаур заявил, что не рассматривает разрешение на территории республики расчетов в криптовалютах за товары, работы и оказанные услуги. Тем не менее, пользователь из Беларуси за криптовалюту может оплатить товары на некоторых интернет-аукционах или даже купить билеты на самолет у сервисов, принимающих к оплате биткоины.