Начались работы на котловане второй очереди АЭС «Бушер»

31 октября 2017 года в провинции Бушер (Иран) состоялась торжественная церемония начала работ на котловане основных зданий энергоблока №2 АЭС «Бушер» (проект «Бушер-2»).

Церемонию открыли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи. Участниками мероприятия также стали руководители отраслевых компаний двух стран, российские и иранские специалисты-атомщики, представители местной власти и жители города Бушер.

По контракту на вторую очередь АЭС, подписанному в ноябре 2014 года, на площадке вблизи уже действующего энергоблока №1 будут сооружены два блока российского дизайна суммарной мощностью 2100 МВт. Энергоблоки ВВЭР-1000 – референтный проект поколения «3+», отвечающий самым строгим «постфукусимским» требованиям безопасности.

Символический «первый камень» в реализацию проекта «Бушер-2» был заложен в сентябре 2016 года. С началом обустройства котлована проект «Бушер-2» вступает в стадию практической реализации.

Перед началом церемонии Лихачев и Салехи посетили действующий блок №1 АЭС «Бушер» — первый на Ближнем Востоке, — который также создавался при непосредственном участии российских специалистов с использованием оригинальных инженерных ноу-хау для российского реактора ВВЭР. С момента пуска в 2011 году блок №1 на деле доказал свою эксплуатационную надежность.

Приветствуя участников церемонии, глава Росатома отметил, что уже накопленный опыт сотрудничества поможет специалистам двух стран эффективно решать любые задачи в рамках проекта «Бушер-2».

«Уверен, что этот крупнейший российско-иранский проект — символ нашего сотрудничества, значимый как для нашего поколения, так и для поколения наших детей. На сегодняшний момент на первом блоке АЭС «Бушер» уже выработано порядка 25 млрд кВт/ч. Это серьезный вклад в экономику Ирана, дающий возможность направить дополнительные деньги на развитие и социальной сферы и промышленности страны. Мы не останавливаемся, мы идем вперед. Сегодня состоялся запуск полномасштабных работ на втором энергоблоке. Хотел бы подчеркнуть, что мы будем строить здесь давно апробированные в России и других странах референтные блоки ВВЭР-1000 поколения три плюс, которые, по мнению многих специалистов считаются лучшими в мире», — отметил Алексей Лихачев.

В своем ответном слове глава Организации по атомной энергии ИРИ Али Акбар Салехи заявил: «Сегодня мы являемся свидетелями начала разработки грунта под сооружение второго энергоблока АЭС «Бушер». Работы ведутся по графику и даже несколько впереди обозначенного срока. Я надеюсь, что в течение 7 лет мы сможем наблюдать ввод в эксплуатацию этого блока, а еще через два года — 3-го блока АЭС в рамках второй очереди станции».

Обе стороны также подтвердили готовность расширять сотрудничество в области использования мирного атома — в частности, развивать тему модульных реакторов малой и средней мощности.

Проект второй очереди АЭС «Бушер» осуществляется на средства иранской стороны. Генеральный подрядчик по проекту — входящее в Росатом АО АСЭ («Атомстройэкспорт»). На 2018 год запланировано обустройство котлована для энергоблока №3, а на 2019 год — «первый бетон» на энергоблоке №2.

Справка

В 2015 году США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий, который существенно ограничивает , сокращает и перестраивает иранский ядерно-технический комплекс, программу его развития, запасы и качество ядерных материалов, а также запрещает деятельность потенциально военного характера.

С января 2016 года Иран избавился от большинства наложенных на него мировым сообществом санкций — в этот день МАГАТЭ подтвердила готовность властей страны реализовать программу по значительному снижению своего ядерного потенциала.

В октябре этого года Дональд Трамп пригрозил аннулировать ядерную программу Ирана. Британия, Франция и Германия отозвались на это, подтвердив свою поддержку существующей договоренности и заявив, что соглашение с Ираном соответствует их общим национальных интересам в сфере безопасности.