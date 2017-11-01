ГОМЕЛЬ, 2 ноя — Sputnik. Команда мобилизовать людей на спасение льна оформлена официально. На этот счет в облисполкоме имеется распоряжение "Об оказании всестороннего содействия открытому акционерному обществу "Гомельлен" от 31 октября за №350-р.

Под содействием понимается конкретная помощь – трудовыми ресурсами, техникой, транспортом. Участие в кампании учащихся профтехлицеев и колледжей рекомендовано оформлять как производственную практику.

Традиционно лен убирают в начале осени, но в этом году сроки сдвинулись из-за погодных условий.

"Затяжные дожди весной не дали вовремя провести посевную. К моменту созревания начался осенний сезон дождей. Лен лег, и комбайн его уже не берет", – объяснил причину клича о народной помощи главный агроном предприятия "Гомельлен" Виталий Кудленков.

Помощь чиновников, офисных работников и других типично городских людей нужна, чтобы вручную поднять стебли и связать их в снопы. В теории это поможет хотя бы немного просушить на ветру урожай перед уборкой. Речь идет о почти 1000 гектарах.

Вчера утром колонны автобусов ушли в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы. Сегодня из-за погодных условий трудовой десант отменили. Завтра – снова в поле.

По счастливым лицам в соцсетях, можно подумать, что претензий ситуация у добровольных помощников не вызывает. Те, кто недоволен, делятся причинами на условиях анонимности.

"В МАЗе городского типа ехал три часа стоя. Работали относительно недолго, но этого хватило, чтобы "убить" новые ботинки, резиновых сапог у меня нет. Как встретили? Не очень. Даже чая не предложили", – поделился впечатлениями участник вчерашнего десанта в Кормянский район, на счету которого более 100 сформированных снопов.

Офисные работники крупного гомельского предприятия назвали выезд в поля веселым приключением с одним "но".

"Да все нормально. Не понятно только, почему принимающая сторона не позаботилась о выдаче дождевиков и перчаток. Хорошо, что хоть чаем горячим напоили", – призналась представитель кадровой службы.

На плохую организацию посетовала и заместитель директора еще одного крупного завода.

"После вчерашнего марш-броска наши сотрудники основательно подготовились к сегодняшней поездке. Оделись соответствующе, обули резиновые сапоги. Однако выезд отменили по погодным условиям за 10 минут до назначенного времени. Что мешало сделать это раньше? Мы бы успели обзвонить своих, а так пришлось отправлять людей по домам переодеваться, чтобы они смогли приступить к выполнению своих прямых обязанностей в подобающем виде", – указала на недостаток начальница.