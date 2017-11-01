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Россельхознадзор: из РБ снова везут молоко по мошенническим схемам

02.11.2017 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Российские правоохранители задержали грузовик с сухим молоком, которое вывезти из Беларуси в РФ с использованием мошеннических схем, сообщил в четверг Россельхознадзор.

Россельхознадзор: из РБ снова везут молоко по мошенническим схемам
CC BY 2.0 / Jarkko Laine / Sourdough and butter
Масло и сыр из Копыля почему-то попали под запрет в России

В ходе досмотра установили, что в Россию везли сухую молочную продукцию в крафт-мешках, на которых были сорваны маркировочные этикетки Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". На части продукции уже были частично нанесены этикетки белорусского предприятия ОАО "Здравушка-милк". Также в грузовом отсеке находились промышленные рулоны-ленты с маркировочными этикетками указанного предприятия.

"Причиной задержания явился факт ввоза молочной продукции из Республики Беларусь с использованием мошеннических схем", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Само сухое молоко, как свидетельствуют данные, было изготовлено на Копыльском филиале "Слуцкого сыродельного комбината", в отношении которого ранее были введены временные ограничения на поставки сухого молока в РФ.

"Несмотря на явно мошеннические действия отправителя, груз сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным ведущим врачом ГУ "Минская РВС" 31 октября", – говорится в сообщении.

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Груз был передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для принятия мер реагирования.

В ведомстве констатировали, что этот факт в очередной раз указывает на отсутствие системы прослеживаемости поставок продуктов из Минской области в Россию.

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Теги: Минск
 
 
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Грузовик с сухим молоком Слуцкого сыродельного комбината собирались продавать в России под брендом "Здравушка-милк".

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