Нацбанк определился со ставкой рефинансирования на 2018-й – около 10%

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Национальный банк Беларуси планирует на следующий год величину ставки рефинансирования около 10%, заявил в четверг в Минске председатель правления банка Павел Каллаур.

Такое заявление глава регулятора сделал во время общения с журналистами на проходящем в белорусской столице Международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".

"В проекте денежно-кредитной политики (на 2018 год – Sputnik), который подготовлен Нацбанком оценочная цифра по ставке рефинансирования – около 10%", – сказал Каллаур.

Он также уточнил, что Нацбанк в следующем году не планирует делать "какие-то большие шаги по снижению ставки".

В последний раз ставка снижалась в Беларуси 18 октября – тогда ее размер был уменьшен с 11,5 до 11% годовых .

В первый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования в этом году 18 января — на один процентный пункт (до 17% годовых). До 19 июля Нацбанк снижал ставку с шагом на один процентный пункт, затем замедлил шаг снижения до 0,5%.

Ранее эксперты Евразийского банка развития высказывали некоторые опасения относительно столь быстрого снижения ставки и отмечали, что такая политика Нацбанка может разогнать потребительское кредитование в Беларуси и окажет давление на внутренний спрос, что в нынешних экономических условиях может оказаться небезопасным.

В банке впоследствии заявили, что дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

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