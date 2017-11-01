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Нацбанк определился со ставкой рефинансирования на 2018-й – около 10%
02.11.2017 19:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Национальный банк Беларуси планирует на следующий год величину ставки рефинансирования около 10%, заявил в четверг в Минске председатель правления банка Павел Каллаур.
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Такое заявление глава регулятора сделал во время общения с журналистами на проходящем в белорусской столице Международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".
"В проекте денежно-кредитной политики (на 2018 год – Sputnik), который подготовлен Нацбанком оценочная цифра по ставке рефинансирования – около 10%", – сказал Каллаур.
Он также уточнил, что Нацбанк в следующем году не планирует делать "какие-то большие шаги по снижению ставки".
В последний раз ставка снижалась в Беларуси 18 октября – тогда
В первый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования в этом году 18 января — на один процентный пункт (до 17% годовых). До 19 июля Нацбанк снижал ставку с шагом на один процентный пункт, затем замедлил шаг снижения до 0,5%.
Ранее эксперты Евразийского банка развития
В банке впоследствии заявили, что дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).
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В следующем году Нацбанк не планирует делать "какие-то большие шаги по снижению ставки".
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