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Кобяков и Арипов обсудили активизацию белорусско-узбекского взаимодействия

03.11.2017 08:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Кобяков и Арипов обсудили активизацию белорусско-узбекского взаимодействия
Во время встречи

3 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня на встрече в Ташкенте обсудили активизацию белорусско-узбекского взаимодействия, передает корреспондент БЕЛТА.

Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с Беларусью. "Узбекская сторона возлагает большие надежды на планируемый визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну в 2018 году. В целях подготовки встречи на высшем уровне необходимо провести совместную плодотворную работу", - сказал Абдулла Арипов.

На встрече также шла речь о подготовке к проведению заседания белорусско-узбекской межправкомиссии.

Андрей Кобяков совершает рабочий визит в Узбекистан 2-3 ноября. Сегодня премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Накануне Андрей Кобяков провел встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.-0-

 
 
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3 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня на встрече в Ташкенте обсудили...

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