Беларусь не спешит получать кредит МВФ

Беларусь не нуждается в экстренном финансировании со стороны Международного валютного фонда. Об этом представители белорусского правительства и Национального банка заявил 2 ноября на полях конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего".

Так, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский подчеркнул, что получение кредита - это далеко не самое важное. По его словам, у Беларуси нет необходимости в экстренном финансировании, она достаточно четко обслуживает свои обязательства. Взаимодействие с МВФ - это другая история, отметил первый вице-премьер, передает БЕЛТА .

«МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка как такой глобальный аудитор. Нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении, что никаких угроз для инвесторов нет. Вот основная задача», - сказал он.

Комментируя прошедшее накануне очередное обсуждение программы с МВФ, Василий Матюшевский заявил, что стороны пока разошлись в видении скорости реализации некоторых действий. По его словам, Минск не хочет проводить необходимые реформы, пока к ним не готово общество, чтобы их не дискредитировать.

О том, что вопросы финансирования не являются ключевыми во взаимодействии с МВФ, заявил и председатель правления Национального банка Павел Каллаур. "В его (взаимодействия – ред.) основе лежит консолидированная работа экспертов, направленная на реализацию совместных проектов и поиск актуальных решений", - подчеркнул он, добавив, что сейчас Беларусь не нуждается в чрезвычайных кредитах.

В качестве примера экспертного сотрудничества с МВФ глава Нацбанка привел программу оценки финансового сектора Беларуси и масштабную оценку активов белорусских банков. Кроме того, взаимодействие с экспертами фонда ведется по широкому спектру направлений: государственные расходы, фискальная политика, банковский надзор, денежно-кредитная политика, статистика и бухучет. Запланирована совместная работа по развитию системы анализа и прогнозирования денежно-кредитной политики, а также по совершенствованию коммуникационной политики. Будет осуществляться и сотрудничество по вопросу развития рынка проблемных активов. Актуальной остается тема оценки и управления фискальными рисками в госсекторе.

Напомним, что в Беларусь для проведения ежегодных консультаций приехали представители МВФ во главе с Питером Долманом. О кредите речи не будет. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Беларуси.