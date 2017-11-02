Беларусь интенсифицирует сотрудничество с Узбекистаном и Кыргызстаном

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который 2-3 ноября находится с рабочим визитом в Узбекистане для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, провел переговоры с лидерами Узбекистана и Кыргызстана.

Так, на встречах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудил расширение двухстороннего сотрудничества, уделив особое внимание подготовке визита в 2018 году президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент, сообщили в правительстве .

Стороны также обсудили организацию очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии, которое пройдет в Минске и на котором планируется отработать вопросы, обозначенные главами двух государств в 2016 году. Межправкомиссия утвердит дорожную карту торгово-экономического сотрудничества, подготовка которой находится на финальной стадии. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

Кроме того, стороны уделили внимание конкретным проектам в промышленной кооперации, привлечению инвестиций, а также сотрудничеству в области производства медпрепаратов, в сфере высоких технологий, поставки лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, дорожно-строительной техники и стройматериалов. Также стало известно, что Узбекистан учреждает посольство в Минске, в ближайшее время планируется назначить посла.

На встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым Андрей Кобяков предложил провести ревизию двусторонних договоренностей для активизации сотрудничества. Отметив, что в 2017 году товарооборот между странами заметно вырос и призвал «не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше». При этом, по его словам, страны пока только приближаются к показателям максимального товарооборота. В основе же сотрудничества должны быть не только торговые отношения, но и инвестпроекты, заявил премьер.