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Россельхознадзор снова обвинил белорусов в реэкспорте "фальшивок"
03.11.2017 12:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Два десятка тонн украинского белкового продукта были задержаны Россельхознадзором — их везли под видом китайской продукции, сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.
Накануне Россельхознадзор уже обвинял белорусские компании в мошеннических схемах: будто бы молочную продукцию запрещенного в РФ "Слуцкого сыродельного комбината"
"1 ноября 2017 года в районе ППУ "Красная горка" при досмотре груза, предоставленного к контролю Смоленской таможней, Управлением Россельхознадзора во взаимодействии с УФСБ по Смоленской области выявлено 20 тонн готового белкового продукта с содержанием растительного жира (содержание молочного жира менее 1,5 %), выработанного согласно маркировочным этикеткам в Украине", — рассказали в Россельхознадзоре.
В то же время по документам продукция значилась как китайская.
По данным ведомства, отправила продукт крупная логистическая компания "Газ Венчуре". Погрузка товаров прошла в СВХ "Брузги-ТЛЦ" Гродненской области.
"Со своей стороны Россельхознадзор считает целесообразным исключить указанные белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС", — заявили в ведомстве.
Белорусская сторона пока эту ситуацию не прокомментировала.
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Российское ведомство предложило исключить некоторые белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию...
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