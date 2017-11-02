МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Два десятка тонн украинского белкового продукта были задержаны Россельхознадзором — их везли под видом китайской продукции, сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

Накануне Россельхознадзор уже обвинял белорусские компании в мошеннических схемах: будто бы молочную продукцию запрещенного в РФ "Слуцкого сыродельного комбината" ввозили под этикетками "Здравушки-Милк". Однако это не единственная претензия ведомства к республике с начала ноября.

"1 ноября 2017 года в районе ППУ "Красная горка" при досмотре груза, предоставленного к контролю Смоленской таможней, Управлением Россельхознадзора во взаимодействии с УФСБ по Смоленской области выявлено 20 тонн готового белкового продукта с содержанием растительного жира (содержание молочного жира менее 1,5 %), выработанного согласно маркировочным этикеткам в Украине", — рассказали в Россельхознадзоре.

В то же время по документам продукция значилась как китайская.

По данным ведомства, отправила продукт крупная логистическая компания "Газ Венчуре". Погрузка товаров прошла в СВХ "Брузги-ТЛЦ" Гродненской области.

"Со своей стороны Россельхознадзор считает целесообразным исключить указанные белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС", — заявили в ведомстве.

Белорусская сторона пока эту ситуацию не прокомментировала.