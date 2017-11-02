В СНГ будут устранять барьеры во взаимной торговле

Главы правительств стран Содружества независимых государств 3 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте подписали решение о ходе реализации положений договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Реализация в полном объеме положений договора позволит устранить ненужные издержки, обеспечить рост товарооборота и будет стимулировать экономики стран Содружества, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости» .

Он отметил, что за последний год, благодаря договору, во взаимной торговле стали сдержаннее применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров. Однако, по его словам, этого недостаточно и необходима системная работа всех участников по снятию барьеров, упрощению процедур и внедрению технологий.

Он проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.

Дмитрий Медведев также отметил положительную динамику взаимной торговли в 2017 году, когда товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами — почти на 27%. По его словам, главы правительств наметили дальнейшие шаги для закрепления экономических успехов.

В общении с журналистами глава правительства РФ заявил, что страны СНГ видят угрозу своим экономикам и промышленности в деятельности международных картелей, в связи с чем было принято заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям. Документ планируется довести до ООН и других институтов.

"Мы видим в деятельности международных картелей угрозу нашим экономикам, вернее сказать тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ. Если взять, например, такие направления, как фармацевтическая промышленность, производство отдельных продуктов питания, некоторые другие товары, включая, например, некоторые автокомпоненты. Подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку", — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, главы правительств стран СНГ по итогам встречи в Ташкенте подписали соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Также решено выделять ассигнования на создание и развитие объединенной системы ПВО в 2018 году.