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В СНГ будут устранять барьеры во взаимной торговле
03.11.2017 12:41 — Новости Экономики | БДГ
Главы правительств стран Содружества независимых государств 3 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте подписали решение о ходе реализации положений договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
Реализация в полном объеме положений договора позволит устранить ненужные издержки, обеспечить рост товарооборота и будет стимулировать экономики стран Содружества, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает
Он отметил, что за последний год, благодаря договору, во взаимной торговле стали сдержаннее применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров. Однако, по его словам, этого недостаточно и необходима системная работа всех участников по снятию барьеров, упрощению процедур и внедрению технологий.
Он проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.
Дмитрий Медведев также отметил положительную динамику взаимной торговли в 2017 году, когда товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами — почти на 27%. По его словам, главы правительств наметили дальнейшие шаги для закрепления экономических успехов.
В общении с журналистами глава правительства РФ заявил, что страны СНГ видят угрозу своим экономикам и промышленности в деятельности международных картелей, в связи с чем было принято заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям. Документ планируется довести до ООН и других институтов.
"Мы видим в деятельности международных картелей угрозу нашим экономикам, вернее сказать тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ. Если взять, например, такие направления, как фармацевтическая промышленность, производство отдельных продуктов питания, некоторые другие товары, включая, например, некоторые автокомпоненты. Подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку", — сказал Дмитрий Медведев.
Кроме того, главы правительств стран СНГ по итогам встречи в Ташкенте подписали соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Также решено выделять ассигнования на создание и развитие объединенной системы ПВО в 2018 году.
Напомним, что в заседании глава правительств стран СНГ в Ташкенте также участвует и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, который накануне
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Главы правительств стран Содружества независимых государств 3 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте подписали решение о ходе реализации...
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