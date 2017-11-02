МВФ и Всемирный банк не верят в быстрый рост белорусской экономики

Вернуться к быстрому и устойчивому экономическому росту Беларуси будет очень сложно, заявил 3 ноября в ходе дискуссии на “Кастрычнiцкім эканамічным форуме” в Минске старший региональный постоянный представитель Международного валютного фонда по региону Центральной и Восточной Европы Бас Баккер.

По его мнению, создание макроэкономических условий, обеспечение стабильности само по себе ничего не даст, поскольку вопрос упирается в отдачу от инвестиций, эффективное использование ресурсов и развитие частного сектора, передает БелаПАН .

Бас Баккер отметил, что в 2000-е темпы роста были вызваны высоким уровнем госинвестиций и лишь скрывали стагнацию производительности. В результате, по его словам, рост производительности замедлялся, а увеличение капитала на одного работника привело к снижению роста выпуска. Такой результат он назвал закономерным, так как использование капитала было неэффективным, во многих случаях «он использовался для спасения нежизнеспособных госпредприятий вместо продуктивной поддержки новых компаний».

Бас Баккер добавил, что высокий уровень госинвестиций или инвестиций госпредприятий сам по себе лишь снизит производительность капитала. Поэтому, по его мнению, необходимы более эффективное использование ресурсов, динамичный частный сектор, усиление конкуренции и бюджетные ограничения для реструктуризации госпредприятий.

Примечательно, что днем ранее с аналогичными заявлениями на форуме выступила региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. Она еще раз предупредила белорусские власти о ловушке медленного роста и заявила, что наметившийся рост – повод ускорить реформы.

«Без структурных реформ Беларусь, по нашим расчетам может расти с темпами на уровне 2% в год, что очень мало… У вашей страны есть все, чтобы стать одной из самых процветающих в Европе», - сказала она, сообщают «Белорусы и Рынок» .

Главным вызовом, считают во Всемирном банке, для Беларуси является неэффективный госсектор, который необходимо реформировать, чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, как на внутреннем, так и внешних рынках, а с ними и экономики в целом.

Отметим, что во время форума первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил , что Беларусь не нуждается в экстренном финансировании со стороны Международного валютного фонда. «МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка как такой глобальный аудитор. Нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении, что никаких угроз для инвесторов нет. Вот основная задача», - сказал он

Судя по всему, с правильным направлением у белорусских властей все еще непорядок.