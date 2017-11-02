Медведев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ уже готово

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам Совета глав правительств стран — участниц СНГ.



© Sputnik/ Екатерина Штукина Премьер-министры стран СНГ встретятся в Ташкенте 3 ноября

Совет прошел в пятницу в столице Узбекистана Ташкенте. Главы правительств-стран СНГ обсудили актуальные вопросы взаимодействия сначала в узком, а затем в расширенном составах.

"Сейчас главное направление — это соглашение о свободной торговле услугами, документ уже прошел хорошую экспертную проработку, многие разногласия улажены… Надеюсь, что с учетом накопленного опыта мы выйдем на подписание соглашения уже в ближайшее время", — цитирует Медведева БелТА .

Ранее, в ходе встрече глав правительств в узком составе, о важности продвижения в этом направлении говорил белорусский премьер-министр Андрей Кобяков. Он напомнил, что партнеры обсуждают создание зоны свободной торговли услугами в СНГ уже 6 лет.

И общий рынок госзакупок

Беларусь также выступила за создание общего рынка госзакупок. Общие рынки и равные условия хозяйствования, по словам Кобякова, позволят существенно нарастить взаимную торговлю между странами.



Пресс-служба президента Узбекистана. Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

Поэтому, было отмечено на встрече, важно также, чтобы достигнутые соглашения исполнялись в полном объеме и всеми участниками Содружества.

Между тем, даже в существующих условиях партнеры демонстрируют приличный рост товарооборота. По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот между странами СНГ вырос на четверть, а с третьими странами — почти на 27%, цитирует премьер-министра России Sputnik Узбекистан.

"Россия как и прежде привержена ценностям и стратегическим целям Содружества, намерена и впредь укреплять сотрудничество с партнерами во всех сферах на основе принципов равноправия", — сказал Медведев.

По его словам, итогом нынешней встречи стал план действий, который поможет закрепить эти успехи. В частности, развитию торгово-экономических связей должен поспособствовать Договор о зоне свободной торговли СНГ.

"Если мы полностью реализуем заложенные в нем положения, то в наших экономиках исчезнут ненужные издержки и будет обеспечен рост товарооборота. За последний год в этом направлении достигнуты определенные успехи. Во взаимной торговле чуть более сдержанно стали применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров", — сказал Медведев.

В ходе заседание совета главы правительств стран СНГ рассмотрели 19 вопросов в экономической, финансовой и политической сферах. Подписали ряд документов.

Сплотились для борьбы с мировыми картелями

Среди документов, подписанных в ходе встречи в Ташкенте, было и заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия монополистам. Журналисты спросили у Медведева, в чем была необходимость принимать это заявление.



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По словам Медведева, существует определенная угроза для ряда областей промышленности СНГ со стороны мировых производителей. Речь идет о производстве лекарств, продуктов питания и автокомпонентов.

"Подобные объединения монополистически диктуют свои условия всему мировому рынку, заключая соглашения о ценах. В результате страдают интересы и отдельных предприятий, и производств, размещенных на территории наших стран, и, в конечном счете, людей, которые вынуждены, по сути, переплачивать за картельный сговор, который объединяет производителей в разных странах", — сказал Медведев.

Он уточнил, что принятое антикартельное заявление будет доведено до заинтересованных лиц по линии ООН, комиссии по международной торговле и других институтов, которые способны влиять на ситуацию.