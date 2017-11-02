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Курс доллара достиг годового максимума

03.11.2017 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси достиг 1,9806 рубля — наивысшего за последние 15 месяцев уровня, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.

Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют по итогам торгов 3 ноября:

  • Доллар США — 1,9806;
  • Евро — 2,3068;
  • 100 российских рублей — 3,3909.

Таким образом, американский доллар достиг очередного годового максимума. Более того, в последний раз дороже 1,98 белорусского рубля он стоил еще летом 2016 года. Максимальный курс за все время торгов устанавливался в феврале прошлого года — более 2,2 рубля.

Несколько подорожал и евро, а российский рубль — напротив, заметно подешевел.

По прогнозам экспертов, к концу года курс доллара США может составлять около двух белорусских рублей. Есть и более пессимистические прогнозы, однако пока ничто не указывает на возможность резкого подорожания американской валюты.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Дороже, чем 3 ноября 2017 года, американский доллар стоил только летом 2016-го.

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