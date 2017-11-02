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Производство контрафактного алкоголя "накрыли" под Молодечно

03.11.2017 16:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Производство контрафактного алкоголя было обнаружено сотрудниками погранслужбы на бывшем спиртзаводе в Молодечненском районе, сообщает Погранкомитет РБ.

На бывшем спиртзаводе "Яхимовщина" сотрудники погранслужбы задержали двух граждан Беларуси, которые разгружали из микроавтобуса Ford Transit партию жидкости, содержащей спирт. Она предназначалась для кустарного изготовления алкогольной продукции в технических помещениях ныне недействующего спиртзавода, а также ее последующей реализации на территории Беларуси, в том числе в приграничных районах Гродненской области.

"Всего было обнаружено более 4400 литров спиртосодержащей жидкости (предположительно этилового спирта), стеклянная и пластиковая тара, пробки с логотипами различных марок алкогольной продукции белорусского и российского производства", — сообщили в Погранкомитете.

В помещениях также находилось необходимое промышленное оборудование для розлива алкогольной продукции и закупорки тары.

Вся жидкость изъята и направлена на экспертизу.

Производство контрафактного алкоголя "накрыли" под Молодечно
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В отношении задержанных и других граждан, причастных к производству, начат административный процесс по ст. 12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) и 12.23 (нарушение порядка оборота перемещения, транзита алкогольной, непищевой, спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта) КоАП РБ.

По данному факту проводится проверка.

Также проверяется причастность задержанных лиц к ранее выявленным и пресеченным пограничниками фактам незаконного ввоза спиртосодержащей жидкости на территорию Беларуси из РФ, хранению и реализации алкогольной продукции на территории Гродненской области.

По предварительной оценке,  сумма изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 150 000 рублей.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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На территории недействующего спиртзавода в Молодечненском районе кустарным образом производилась алкогольная продукция, которая потом реализовывалась в...

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