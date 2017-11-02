3 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики намерено укреплять позиции Беларуси в рейтинге Doing Business. Речь об этом шла сегодня на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященном созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич отметил, что считает достойными позиции Беларуси в рейтинге ведения бизнеса. "Но мы будем все равно принимать меры для того, чтобы идти вперед", - сказал он.

Замминистра заверил, что будут проанализированы все показатели, которых достигла страна, и профильным министерствам и ведомствам будут предложены меры для улучшения ситуации. В том числе будут откорректированы специальные предложения по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Ситуация очень интересная и нехарактерная, - считает Дмитрий Матусевич. - Мы упали из всех показателей только в одном, на один поинт (пункт. - Прим. БЕЛТА). Во всех остальных мы выросли, причем выросли не на одну, а бывает - и на несколько позиций сразу. Но парадокс ситуации в том, что другие страны тоже растут и принимают реформы, меры, а Doing Business - это, по сути, соревнование законодательства и административных процедур. В результате получилось, что Россия "выпрыгнула" сразу на пять позиций вперед и обогнала нас с Казахстаном".

Как сообщалось, Беларусь заняла в рейтинге Doing Business - 2018 ("Ведение бизнеса - 2018") 38-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. Согласно аналогичному отчету, опубликованному в октябре прошлого года, страна занимала 37-е место.

При составлении отчета "Ведение бизнеса - 2018" исследовались сферы жизнедеятельности бизнеса, среди которых "Получение разрешений на строительство" - 22-е место (в отчете 2017 года - 28-е), "Регистрация собственности" - 5-е место (5-е), "Налогообложение" - 96-е место (99-е), "Разрешение неплатежеспособности" - 68-е место (69-е). Всего было проанализировано десять индикаторов. -0-