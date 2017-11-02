Зарплаты бюджетникам с декабря могут поднять на 7%

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Документ о повышении зарплат некоторым категориям бюджетников находится на рассмотрении в Совете министров, заявил в пятницу первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лобович.



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До конца года уровень средней зарплаты по стране необходимо довести до уровня в тысячу белорусских рублей — соответственное распоряжение еще в первой половине 2017 года давал президент Беларуси. Поднимать уровень средней зарплаты планируют не только за счет роста доходов в частном секторе, но и для сотрудников бюджетных организаций.

Как рассказал замглавы Минтруда, документ о повышении зарплат некоторым категориям бюджетников уже находится на рассмотрении в Совмине.

"Сейчас подготовлен проект постановления Совета министров об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря", — заявил в эфире телеканала СТВ Лобович.

В среднем уровень зарплат бюджетникам могут поднять на 7%, однако высчитывать будут индивидуально.

Министерство труда неоднократно обещало выполнить поручение главы государства по росту средней зарплаты. По данным сентября, средний заработок в сентябре составил 831,3 рубля — несколько меньше, чем в августе.