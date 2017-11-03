Чем Беларусь насолила Украине

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Компании "Руссоль-Украина" пожаловалась в Межведомственную комиссию по международной торговле на слишком дешевую поваренную соль из Беларуси.



© Sputnik/ Мария Амелина МИД Беларуси: стараемся избегать обвинений в демпинге

В ответ на жалобу было принято решение возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта на Украину белорусской соли, которая поставлялась в страну по демпинговым ценам и в таком объеме, который "мог навредить украинскому товаропроизводителю".

О какой соли идет речь?

Проводить антидемпинговое расследование будет Министерство экономического развития и торговли Украины. Менно ему предстоит разобраться с поставками товара, имеющего следующее описание: соль поваренная выварочная сорта экстра… происхождением из Беларуси. Речь идет о партии, завезенной в 2016 году.

По официальным сообщениям, белорусские производители в минувшем году увеличили поставки: доля импорта из Республики Беларусь в отношении потребления выросла на 3% (в I квартале 2017 — на 77%). Это привело к сокращению производства компании "Руссоль-Украина" на 3%, прибыли – на 72%, а рентабельности на 73%.

"Руссоль-Украина" занимается добычей и производством соли под торговой маркой "Славянская соль". Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром является Арам Экавян.

Украина останется без соли?

Скандал с белорусскими солеными поставками проходит на фоне ареста 2 ноября счетов государственной исполнительной службой украинской государственной компании "Артемсоль". Арест проведен в рамках спора между "Артемсолью" и коммунальным предприятием воинов-интернационалистов "Память" о взыскании с предприятия более 60 миллионов гривен обязательств по договору, который был заключен в 2005 году.

Предприятие "Артемсоль" — один из крупнейших производителей соли в СНГ, расположено в городе Соледар Донецкой области на подконтрольной Киеву территории, производственная мощность предприятия — более 7 миллионов тонн каменной соли в год. Из-за ареста имущества работа предприятия может быть парализована.

При этом государственную компанию начали готовить к приватизации, покупкой заинтересовался российский гигант ООО "Руссоль".

Ситуацией на Артемсоли заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро, которое возбудило уголовное дело и проверяет работу госпредприятия.

Кто производит соль в Беларуси?

В Беларуси насчитывается два производителя поваренной соли — ОАО "Мозырьсоль" и ОАО "Беларуськалий".

"Мозырьсоль" ведет разработку Мозырского месторождения каменной соли. Предприятие производит в основном пищевую поваренную соль с различными минеральными добавками, выпускает таблетированную соль, пищевые добавки на основе соли.

Беларуськалий" также осуществляет добычу каменной соли — наряду с добычей калийной руды и производством калийных удобрений. Предприятие выпускает пищевую каменную поваренную соль и каменную кормовую соль, которая в основном используется в животноводстве.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, половина всего объема соли, которую Россия в 2015 году импортировала, пришлась на Украину, второе место по поставкам — у Беларуси, третье — у Казахстана>>