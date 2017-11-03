Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,395 млрд

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 ноября, по предварительным данным, составили $7,395 млрд в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За октябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на $128,6 млн (на 1,8%) после роста в сентябре 2017 года на $273,1 млн (3,9%). За январь-октябрь прирост резервов составил $2 468,1 млн (50%).

Увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Правительством и Национальным банком в октябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $700 млн.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $751 млн (на 18%) - до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн.-0-