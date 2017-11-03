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ЗВР Беларуси с начала года выросли почти на $2,5 млрд

04.11.2017 11:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси выросли к 1 ноября до 7 миллиардов 395,3 миллиона долларов США, сообщили в Национальном банке Беларуси.

ЗВР Беларуси с начала года выросли почти на ,5 млрд
© Sputnik/ Павел Лисицын
Нацбанк: можно наращивать ЗВР по $1,5 млрд в год и без внешних займов

Прирост за октябрь составил 128,6 миллиона долларов (1,8% к сентябрю), за сентябрь – 273,1 миллиона (3,9%).

За десять месяцев года международные резервные активы республики увеличились на 2 миллиарда 468,1 миллиона долларов, прирост составил 50%.

Такое внушительное увеличение ЗВР стало возможным, в том числе благодаря получению очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Положительно повлияли на рост резервов также поступления средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В банке также отметили, что порядка 700 миллионов долларов было потрачено в октябре текущего года на исполнение внешних и внутренних обязательств в инвалюте.

Ранее глава Нацбанка Павел Каллаур говорил журналистам, что у страны есть все возможности ежегодно наращивать ЗВР на 1–1,5 миллиарда долларов без привлечения внешних заимствований. При этом он отметил, что рост резервов без привлечения внешних займов может быть только тогда, когда экономика показывает устойчивый рост экспорта из месяца в месяц.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Прирастить ЗВР удалось за счет очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а также поступлений от экспортных пошлин на нефть и...

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