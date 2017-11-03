ЗВР Беларуси с начала года выросли почти на $2,5 млрд

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси выросли к 1 ноября до 7 миллиардов 395,3 миллиона долларов США, сообщили в Национальном банке Беларуси.

Прирост за октябрь составил 128,6 миллиона долларов (1,8% к сентябрю), за сентябрь – 273,1 миллиона (3,9%).

За десять месяцев года международные резервные активы республики увеличились на 2 миллиарда 468,1 миллиона долларов, прирост составил 50%.

Такое внушительное увеличение ЗВР стало возможным, в том числе благодаря получению очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Положительно повлияли на рост резервов также поступления средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В банке также отметили, что порядка 700 миллионов долларов было потрачено в октябре текущего года на исполнение внешних и внутренних обязательств в инвалюте.

Ранее глава Нацбанка Павел Каллаур говорил журналистам, что у страны есть все возможности ежегодно наращивать ЗВР на 1–1,5 миллиарда долларов без привлечения внешних заимствований . При этом он отметил, что рост резервов без привлечения внешних займов может быть только тогда, когда экономика показывает устойчивый рост экспорта из месяца в месяц.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд >>