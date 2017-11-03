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ЗВР Беларуси с начала года выросли почти на $2,5 млрд
04.11.2017 11:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси выросли к 1 ноября до 7 миллиардов 395,3 миллиона долларов США, сообщили в Национальном банке Беларуси.
© Sputnik/ Павел Лисицын
Прирост за октябрь составил 128,6 миллиона долларов (1,8% к сентябрю), за сентябрь – 273,1 миллиона (3,9%).
За десять месяцев года международные резервные активы республики увеличились на 2 миллиарда 468,1 миллиона долларов, прирост составил 50%.
Такое внушительное увеличение ЗВР стало возможным, в том числе благодаря
Положительно повлияли на рост резервов также поступления средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
В банке также отметили, что порядка 700 миллионов долларов было потрачено в октябре текущего года на исполнение внешних и внутренних обязательств в инвалюте.
Ранее глава Нацбанка Павел Каллаур говорил журналистам, что у страны есть все возможности ежегодно наращивать ЗВР на 1–1,5 миллиарда долларов
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Прирастить ЗВР удалось за счет очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а также поступлений от экспортных пошлин на нефть и...
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