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Нефть дорожает после ареста саудовских принцев

06.11.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Череда арестов Саудовских принцев повлекло за собой подорожание нефти, пишет мировые информагентства.

Нефть дорожает после ареста саудовских принцев
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Саудовский принц и восемь чиновников погибли при крушении вертолета

В пятницу цена за баррель выросла на 2,4% и достигла 62,07 долларов в пятницу. Это максимальная стоимость с середины 2015 года. Эксперты предполагают, что арест чиновников в Аравии подстегнет рост.

В минувшее воскресенье в Саудовской Аравии арестованы одиннадцать принцев, четыре министра и десятки бывших министров и бизнесменов. Предполагается, что таким образом действующий король Салман бен Абдель Азиз аль Сауд пытается укрепить свою власть. Аресты проводились в рамках борьбы с коррупцией.

Цена на нефть росла на протяжении четырех недель подряд по причине того, что глобальные запасы сокращаются, а члены Организации стран-экспортеров нефти продлят свое соглашение о сокращении добычи, которое истечет в марте.

Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, которые добывают 50% нефти ОПЕК, одобрили это решение.

 
Теги: Минск
 
 
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Цена нефти достигла максимума за последние два года и составила 62,07 доллара.

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