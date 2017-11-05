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Нефть дорожает после ареста саудовских принцев
06.11.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Череда арестов Саудовских принцев повлекло за собой подорожание нефти, пишет мировые информагентства.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
В пятницу цена за баррель выросла на 2,4% и достигла 62,07 долларов в пятницу. Это максимальная стоимость с середины 2015 года. Эксперты предполагают, что арест чиновников в Аравии подстегнет рост.
В минувшее воскресенье в Саудовской Аравии
Цена на нефть росла на протяжении четырех недель подряд по причине того, что глобальные запасы сокращаются, а члены Организации стран-экспортеров нефти продлят свое соглашение о сокращении добычи, которое истечет в марте.
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, которые добывают 50% нефти ОПЕК, одобрили это решение.
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Цена нефти достигла максимума за последние два года и составила 62,07 доллара.
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