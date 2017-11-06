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Цена на Brent поднялась выше $64 за баррель
06.11.2017 22:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Данные с торгов на Лондонской бирже показывают, что цена североморской марки нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Январские фьючерсы на Brent поднялись на 3,30% и составили $64,12 за бочку.
Рост цен на ключевое мировое сырье эксперты связывают с
В связи с этим были задержаны члены королевской семьи, действующие и бывшие высокопоставленные служащие. Также на границе с Йеменом разбился вертолет с одним из членов правящей семьи с военными на борту.
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Рост цен на ключевое мировое сырье эксперты связывают с цепочкой событий в Саудовской Аравии.
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