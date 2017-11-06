Цена на Brent поднялась выше $64 за баррель

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Данные с торгов на Лондонской бирже показывают, что цена североморской марки нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Саудовский принц и восемь чиновников погибли при крушении вертолета

Январские фьючерсы на Brent поднялись на 3,30% и составили $64,12 за бочку.

Рост цен на ключевое мировое сырье эксперты связывают с цепочкой событий в Саудовской Аравии . В главном мировом экспортере черного золота развернута масштабная антикоррупционная кампания.

В связи с этим были задержаны члены королевской семьи, действующие и бывшие высокопоставленные служащие. Также на границе с Йеменом разбился вертолет с одним из членов правящей семьи с военными на борту.