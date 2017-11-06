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Экс-генсек ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году

07.11.2017 10:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис считает, что рост цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится.

Экс-генсек ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году
© Sputnik/ Виталий Тимкив
Цена на Brent поднялась выше $64 за баррель

Торги на Лондонской бирже показали, что стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель.

"К причинам увеличения цен на нефть можно отнести состояние скважин, которые функционируют с гидроразрывом, постоянное выполнение обязательств странами ОПЕК, а также то, что спрос на сырую нефть "тоже функционирует хорошо", — заявил Ортис РИА Новости.

По его словам, ранее ожидалось "около 120 тысяч баррелей в день дополнительного спроса…, а сейчас ожидается спрос на 200 тысяч в день".

Спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс, отметил Ортис.

Он подчеркнул, что, "вероятно, в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение", которое предусматривает сокращение на 1,8 миллиона баррелей в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы, таких как Россия.

Ряд экспертов также связали прогнозируемый рост цен на нефть с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако некоторые аналитики винят в этом спекулятивные факторы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ортис убежден, что на увеличение цены повлияет рост спроса в мире на сырую нефть.

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